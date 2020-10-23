"الأوقاف": افتتاح 25 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

افتتحت وزارة الأوقاف 25 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية، في إطار خطتها التاريخية وغير المسبوقة في افتتاح المساجد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م، والتي يبلغ عددها 409 مساجد تم إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة أو تحت إشرافها.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن المحافظين ونوابهم أشادوا بجهود "الأوقاف" في عمارة المساجد، مؤكدين أن اهتمام الوزير الدكتور محمد مختار جمعة ببيوت الله مبنى ومعنى، يرد على الجماعات المتطرفة، وأن الأوقاف تبني المساجد ولا تهدمها، وتهتم بعمارتها ونظافتها، وأنها حققت رقما قياسيا غير مسبوق في بناء المساجد والحفاظ على طهارتها وقدسيتها حتى أصبحت المساجد عنوانا للنظافة والجمال والتحضر والرقي.

وأشارت إلى أن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها الوزارة، بما يعكس وعي الشعب المصري الأصيل.

كما ناشدت وزارة الأوقاف جميع عمار بيوت الله ومحبيها، التعاون معها في تنفيذ خطتها لمكافحة وباء كورونا، وأكدت الوزارة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

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