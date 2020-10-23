شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى الكويت عن أزمة الطبيبة المصرية ومسئول "القوى العاملة": تصرف فردى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السفير المصري طارق القوني، عقب لقائه مع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، عن أسفه الشديد ورفضه الكامل واستنكاره للإساءة التي صدرت أمس من قِبل أحد مسؤولي وزارة القوى العاملة، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي الشخصية، مؤكدًا أن ماحدث ما هو إلا تصرف فردي لا يُعبر نهائيًا عن حقيقة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتقدير الكبير الذي تُكنه مصر قيادة وحكومة وشعبًا للكويت وقاداتها. Advertisements وأوضح السفير طارق القوني فى بيان صحفى له أن وزير القوى العاملة قد وجه على الفور بإجراء تحقيق مع المسؤول بالوزارة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاهه، مشيرا الى انه لن يكون فى موقع يسمح له بتكرار مثل هذه التصرفات.

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