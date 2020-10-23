شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بألمانيا يطمئن على قطع أثرية مصرية بجزيرة المتاحف ببرلين بعد محاولات تخريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حول ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن تعرُض عددا من القطع الأثرية فى جزيرة المتاحف ببرلين للتخريب، من بينها قطع أثرية مصرية، فقد تواصلت وزارة السياحة والآثار مع وزارة الخارجية المصرية، فور ورود المعلومات، حيث قام السفير خالد جلال سفير جمهورية مصر العربية بألمانيا بالتواصُل مع الجهات المعنية بالحكومة الألمانية و إدارات المتاحف المختلفة.

كما قام بزيارة تفقدية، بصحبة مديرى هذه المتاحف، للوقوف على حالة القطع الأثرية المصرية المعروضة بها، والتى هى من مقتنيات هذه المتاحف وليست جزء من معرض مصرى مؤقت للآثار بألمانيا كما أُشيع حيث أنه لا يوجد أى معارض آثار مصرية بألمانيا حاليا.

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وقد أوضحت أعمال الفحص والتحقيقات قيام شخص مجهول بسكب كمية من زيت الزيتون على 69 قطعة أثرية معروضة بالمتاحف ببرلين من بينها 16 قطعة مصرية، ليس من بينها رأس الملكة نفرتيتى أو أى قطعة آثار تخص الملكة.

وقد أبدى السفير خالد جلال للسلطات الألمانية قلقه من إمكانية تكرار حدوث مثل هذا الحدث وطالب باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على الآثار المصرية باعتبارها إرثاً حضارياً للبشرية جميعا. وأكد على أهمية ترميم الآثار التي تأثرت جراء الحادث؛ كما عرض على الجانب الألماني مشاركة مجموعة من المرمّمين المصريين في إزالة و تنظيف وترميم القطع المصرية من آثار الزيت وعودتها إلى حالتها السابقة.

وقد شكر الجانب الألماني اهتمام مصر لمتابعة الأمر وحرصها على معالجة القطع التي تعرضت للتخريب واعادتها الى حالتها الاصلية.