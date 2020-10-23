حصاد الوزارات.. التعليم تتيح قناة "مدرستنا" على يوتيوب لطلاب ابتدائى وإعدادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. وزيرا الرى بمصر وجنوب السودان يختتمان اجتماعات لجنة مشروعات البلدين المشتركة وزير التعليم يكشف عن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلم.. تعرف عليها وزير الكهرباء ينفي تحويل مسئول مكتب خدمة المواطنين للتحقيق الزراعة تعلن ارتفاع الصادرات لـ4.4 مليون طن.. والبصل والموالح فى المقدمة Advertisements مترو الأنفاق يدعو الركاب لاستخدام كارت محافظ تذاكر نقدية بدلا من "الورقية" الأوقاف تسعى لإعداد جيل أئمة ينشر صحيح الدين ويفند شبهات المتطرفين.. فيديو التعليم تتيح قناة "مدرستنا" على اليوتيوب لطلاب الابتدائية والإعدادية الزراعة تعلن ارتفاع صادرات 5 أنواع خضروات لـ 58 ألف طن للأسواق العالمية الرى تعلن إزالة 282 ألف مخالفة على نهر النيل والمجارى المائية منذ عام 2015

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