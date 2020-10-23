بث مباشر لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى ووصول الفنانين على السجادة الحمراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، اليوم الجمعة، والذى يضم إلى قائمة دورته الجديدة مجموعة من الأعمال المتميزة التى لا يجب أن تفوت عشاق ومحبى السينما، ومنها التى تتنافس فيما بينها على جوائز المسابقة الرسمية ومنها خارج المسابقة. ويقدم ”الخليج 365” بث مباشر لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، ووصول الفنانين على السجادة الحمراء. Advertisements









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