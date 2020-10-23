شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السيسى يتفقد مواقع العمل بمشروعات التطوير بشبكة الطرق فى القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عددا من مواقع العمل بمشروعات التطوير بشبكة الطرق بالقاهرة الكبري خاصة بمناطق التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وطريق السويس، ومحور محمد نجيب المتقاطع مع طريق العين السخنة إلى الطريق الدائرى الأوسطى الذى تفقد الرئيس مجمل الأعمال به من بدايته بمناطق شرق القاهرة مرورا بكوبرى البدرشين أعلى نهر النيل الذى يصل بين مدينتى حلوان والبدرشين حتى مناطق انتهاء الأعمال به بمناطق غرب القاهرة.

Advertisements

كما تفقد الرئيس، مجموعة الطرق والكبارى بمحور متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة والذى يعتبر شريان الحياة بالمنطقة الجنوبية فى القاهرة ضمن مكونات مشروع تطوير المنطقة التاريخية والتراثية بعين الصيرة وبحيرة عين الحياة.