شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول طبي بكل مقر انتخابي.. «صحة الإسكندرية» تنهي استعداداتها لانتخابات «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الانتهاء من الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وقال «عبدالغنى» إنه تقرر بدءا من اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد بالمنشآت التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية استعدادا لانتخابات مجلس النواب الجارى عقدها صباح الغد السبت وحتى نهاية العملية الانتخابية.

وأوضح أنه تم مضاعفة أعداد أطقم الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وتوفير كميات مضاعفة من الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته، وتجهيز فرق الانتشار السريع لدعم المحافظة والمحافظات المجاورة إذا لزم الأمر، مشيراً إلى توفير مسؤول طبى بالمقار الانتخابية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن غرفة الطوارئ والأزمات منعقدة بالمديرية على مدار 24 ساعة يوميا برئاسة وكيل الوزارة وحضور الإدارات المعنية.