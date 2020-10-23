شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة قيصرية لسيدة مصابة بـ«كورونا» بمستشفى الجمهورية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبى بمستشفى الجمهورية العام في الإسكندرية، جراحة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وحامل في توأم، وذلك للمرة الثانية خلال شهر.

وقال الدكتور النادى يوسف النادى، مدير مستشفى الجمهورية العام، إن فريق طبى نجح في إجراء جراحة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا حامل في توأم في الأسبوع الخامس والثلاثين من الحمل محولة من مستشفى الحميات مصابة بضغط مرتفع وأعراض تسمم الحمل، حيث تم إجراء العملية بنجاح بواسطة أطباء النساء والتوليد بالمستشفى، شمل كل من الدكتورة هناء ابراهيم، والدكتورة فادية الشافى، والدكتور هيثم الكيال، وطبيب التخدير الدكتور مخلص على عبدالرازق، وفريق التمريض بالقسم.

وأكد مدير مستشفى الجمهورية، أن المستشفى حريص على تقديم الخدمة الطبية للمرضى وفى نفس الوقت حريص على حماية الفريق الطبى، حيث يتم توفير وسائل الوقاية الشخصية للأطباء والتمريض والعمال واتباع كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى.

وأضاف أن الولادة تعد المرة الثانية خلال شهر، حيث شهدت المرة الأولى، ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا أيضاً وسبق عمل ثلاث عمليات لها لاستئصال أورام ليفية من الرحم وحقن مجهرى لعلاج تأخر الإنجاب، وعانت في أواخر الحمل من ارتفاع ضغط الدم وأعراض تسمم الحمل فتم إجراء جراحة قيصرية طارئة للأم بسبب الانفجار المبكر لجيب المياه، وتم إدخالها العناية المركزة عقب العملية وإدخال الطفلين المولودين الحضانة.

ولفت إلى أن العملية أجريت بواسطة فريق من أطباء قسم النساء والتوليد وقسم التخدير بالمستشفى، هم الدكتور هيثم الكيال، والدكتورة ناهد محمد، والدكتورة عزة احمد، والدكتور إبراهيم حليم، والدكتور احمد القط.

بدوره، هنأ الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أطباء وتمريض مستشفى الجمهورية العام على جهودهم الناجح في إجراء جراحة قيصرية، لتوليد سيدة مريضة بـ«كوفيد-19» وحامل في توأمين، وذلك للمرة الثانية خلال شهر واحد، وذلك بعد الجراحة القيصرية التي سبق إجراؤها لسيدة أخرى يوم 6 أكتوبر الجارى والتى تعد أول حالة ولادة توائم على مستوى الجمهورية من أم مصابة بمرض «كوفيد 19» الناشىء عن فيروس كورونا المستجد.

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