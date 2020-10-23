شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن إتاحة قناة «مدرستنا» للمرحلتين الابتدائية والإعدادية على «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لينك على اليوتيوب لقناة «مدرستنا»، ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة «مدرستنا» من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

وأضافت الوزارة أن قناة «مدرستنا» تبث على التردد 12303، وتبث محتوى علمي في المواد الأساسية المضافة للمجموع، وتم إطلاقها، 18 أكتوبر، مع بدء العام الدراسى.

وأشارت الوزارة إلى أن القناة تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادي، وأن الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لأن الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.

وتابعت: «سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن». وسوف تنطلق قناة جديدة، يوم 15 نوفمبر القادم، لتغطية حصص الصفوف من «الاول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي». الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

وأعلنت الوزارة أنه ستنطلق قناة جديدة أيضا، يوم 15 نوفمبر القادم، لتغطية حصص الصفوف من «الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي»، مشيرة إلى أن هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت. وتكون المدرسة للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة. كما سيتم إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.

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