شكرا لقرائتكم خبر عن ختام حملة جمع ومكافحة القواقع بترعة السلام للقضاء على البلهارسيا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ختام فاعليات حملة مكافحة القواقع بترعة السلام بالمحافظة، والتي استمرت لمدة ٥ أيام متتالية منذ الأحد الماضي، بهدف القضاء على البلهارسيا.

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، إدارة مكافحة القواقع بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بجمع ومكافحة القواقع بترعة السلام، بمنطقة سهل الحسينية، على مسافة ٢٠ كم، وذلك من خلال الفرق المتحركة من مفتشي المكافحة بالإدارات الصحية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن حملة مكافحة القواقع بترعة السلام تشمل ٤ محافظات على مستوي الجمهورية وهي محافظات «دمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد»، منهم ٢٠ كم تم العمل بهم داخل المحافظة، مقدماً الشكر والتقدير لجميع الفرق المتحركة المشاركة من مفتشي مكافحة الأمراض المتوطنة ومكافحة القواقع، ومديري الإدارات على الجهود المبذولة لصالح المواطنين، ضمن خطة القضاء تماماً على البلهارسيا بالمحافظة خلال عام ٢٠٢٢.