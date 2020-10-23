شكرا لقرائتكم خبر عن موجة الطقس السيئ تضرب الإسكندرية لليوم الثاني.. وطوارئ في الأقصر وبني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت موجة الطقس السيئ ضرب الإسكندرية، الجمعة، لليوم الثانى على التوالى، وتعرضت أجزاء من المدينة والساحل الشمالى لهطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة المرور والملاحة البحرية.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وتراكمات مياه الأمطار.

وقال نافع، إنه تم الدفع بـ 73 سيارة لشفط المياه، بالتنسيق مع 3 جهات أخرى هي الأحياء وشركتي مياه الشرب، ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة، لضمان استمرار حركة المرور، مضيفا أنه كان من المتوقع أن تتساقط الأمطار على غرب الإسكندرية أولا يليها وسط وشرق المدينة، موضحا أنّ الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي تصل إلى مليون و800 ألف متر مكعب.

وأعلنت مديرية الزراعة تدابير تنفيذية عاجلة استباقاً لموسم الأمطار وتحسباً لوقوع كارثة بسبب السيول وإعلان خطتها لمواجهة الأمطار وموسم الشتاء. وترأس المهندس طارق زكى صالح، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، اجتماعاً بأعضاء لجنة الأزمات والكوارث في المديرية، مساء أمس الأول، لإعلان خطتها النهائية استعداداً لاستقبال السيول، وتنفيذ توصيات المحافظ اللواء محمد الشريف لمواجهة أخطار السيول.

وقال «صالح» إن الاجتماع شهد حضور عدد كبير من التنفيذيين نظراً لأهمية الموضوع المخصص للمناقشة، ضم كل من المهندس محمد أحمد عوف، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى، والمهندسة نجوان احمد فوزى، مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية، والمهندسة أميرة الأحمدى أبوريه، مدير الإدارة العامة للتعاون الزراعى، ومدراء إدارات برج العرب الزراعية والمعمورة الزراعية والعامرية الزراعية وخورشيد الزراعية والدورة الزراعية وإدارة الأراضى والمياه، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آليات وإستعدادات المديرية والإدارات الزراعية للتصدى لمواجهة أزمة السيول، وضرورة الاستعداد لمواجهتها.

وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»، أنه تم تكليف جميع الادارات المختصة بالموضوع خاصة الاراضى والمياه والإرشاد الزراعى، ومديرو الادارات والجمعيات التعاونية، بوضع خطط عاجلة للتعامل مع الكارثة حال حدوثها نتيجة هطول أمطار غزيرة تتسبب في حدوث سيول.

وأوضح أنه تم تكليف إدارة الاراضي والمياه، بتطهير المصارف والمراوى الخصوصية، ومخاطبة وزارة الموارد المائية والرى، لتطهير المصارف والمراوى العمومية، كما تم تكليف مديري الادارات بتأمين المنشآت ومقار تخزين التقاوى والاسمدة والمستندات الخاصة بالمديرية، وكذا تأمين الموظفين كما تم تكليف إدارة الإرشاد الزراعى بسرعة تنظيم ندوات توعوية يتم التأكيد فيها على أنه في حال زيادة الأمطار عن الحد المتوقع وتصادف وجود محاصيل في الأرض يتم توعية المزارعين بما يتم فعله في هذه الحالة.

ومن جانبها، أعلنت سلطات ميناء الاسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية. فيما لم تتأثر حركة الصيد بالميناء الشرقى.

وواصلت المحافظات التي تعرضت لسقوط أمطار مؤخرًا إزالة آثارها، فيما رفع عدد من المحافظات الاستعدادات لمواجهة موجة الطقس السيئ المرتقبة.

في كفر الشيخ، شهدت المحافظة تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، بعد أن تعرضت مدن وقرى شمال المحافظة، أمس الأول، لهطول أمطار شديدة، وتمكنت حملات مجالس المدن وخاصة بلطيم ومصيف بلطيم من رفع مياه الامطار. وكلف المحافظ اللواء جمال نور الدين، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

وأعلن المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

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وتابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال كسح مياه الأمطار، وتجمعات المياه، مشدداً على رفع درجة الاستعداد القصوى، والمتابعة الدورية من نواب رئيس المدينة لسيارات الكسح والمعدات.

وفي الاقصر، صرح محسن الشامى، رئيس إدارة الأزمات، بأن المحافظة قامت برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية داخل المحافظة، تحسباً لسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول، بسبب التغيرات في الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد هذه الأيام.

وقال الشامى، إنه تم التأكد على جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة، كما تم خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازى، حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة في تلك الترع، موضحا أنه تم مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية، والمؤسسات الحكومية، وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها، للتعامل الفورى مع أي حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول.

وأشار إلى أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية، والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ 24 ساعة يومياً، لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول وتم ربطها بشبكة إتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وفي بنى سويف، أعلن المهندس أحمد صحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، رفع حالة الطوارئ استعداداً لموسم الامطار هذا العام. وقال «صحصاح»، في بيان له، إن الشركة قامت بعمل حملة موسعة لتطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مناطق المحافظة والتي يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 1015 كم بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة.

وشدد على الالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا، مشيرا إلى أن الشركة قامت بأعمال الصيانة الدورية للمعدات؛ حيث يبلغ إجمالي عدد معدات، وسيارات الشركة بمختلف المناطق حوالي 23 سيارة وذلك بالاستعانة 213 من العاملين بالشركة.