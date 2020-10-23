شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تعلن توفير أتوبيسات لنقل منتسبيها إلى مقار لجان التصويت بـ«النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الإسكندرية، توفير أتوبيسات غداً السبت أمام مبنى إدارة الجامعة، اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً للتيسير على الراغبين من منتسبيها في المشاركة من أبناء الجامعة في الانتخابات ونقلهم لمقار اللجان الانتخابية بمناطق الإسكندرية المختلفة.

ودعا هشام جابر، نائب رئيس الجامعة، منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب للنزول غداً للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب والتي تجرى على مدار يومين ٢٤، ٢٥ أكتوبر الجاري، مؤكداً على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدماً في مسيرة التنمية.

يشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين في الإسكنردية، يبلغ ٤ مليون و٦٧ ألف و٩٠١ ناخب، فيما تضم المحافظة٦ لجان عامة، و٣٦٣ مركز ومقر انتخابي، و‏ ١١٦٠ لجنة فرعية.