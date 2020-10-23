شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الغزولي: المصريين دائما بمقدمة صفوف الاستحقاقات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، جموع المصريين للمشاركة الفعالة بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولي، التي تبدأ غدا السبت، بعد المشاركة الواسعة من قبل المصريين بالخارج، مؤكدًا على أن المشاركة حق ومسؤولية كبيرة على جموع المواطنين للتعبير عن رؤيتهم واختياراتهم للممثليهم تحت قبة البرلمان.

جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الجمعة، مؤكدًا على أن حالة الزخم الكبيرة التي تشهدها الحياة السياسية المصرية، تتطلب المشاركة الفعالة من جموع المواطنين، والتعبير عن رؤيتهم الكاملة بكل شفافية، مشيرا إلى أن المصريين بالخارج على مدار الاستحقاقات الدستورية الماضية كان لهم وجود فعال بكل المشاركات وبمقدمة الصفوف، وأيضا المصريين بالداخل أيضا حريصين دائما على المشاركة.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات منذ انتخابات مجلس الشيوخ وأقرت عدد من التسهيلات التي تمكن المصريين بالخارج من قيامهم بالتصويت من مقرات منازلهم وإرسال خطابات التصويت لمقرات اللجان، وهذه خطوة تتماشي مع البيئة التكنولوجية والإلكترونية لعالم الانتخابات، ومن التسهيلات التي تساعد على زيادة حجم المشاركة، بجانب المساعي الكبيرة للتغلب على العقبات أمام التصويت في الداخل.

وأختتم حديثه بالتأكيد على أن الدور الأكبر سيكون في المشاركة الواسعة من جموع المواطنين في الداخل على مداري يومي السبت والأحد، بالمرحلة الأولي واختيار مرشحي الفردي والقائمة، مشيرا إلى حجم المنافسة الكبيرة بالانتخابات من وجود مايقرب من 4 آلاف مرشح على مستوي المقاعد الفردية، وأكثر من قائمة يؤكد أن الفيصل سيكون في الصندوق الانتخابي وبالتالي المشاركة ستكون الحاسم النهائي.