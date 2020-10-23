شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين» تنظم حفلا لتكريم محاربَي أكتوبر من أعضاءها السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم النقابة العامة للمهندسين، حفلا كبيرا لتكريم الرواد من مقاتلي حرب اكتوبر٧٣ المجيدية، بحضور عددا كبير من الوزراء ورؤساء الوزارء السابقين والحاليين، وعلي رأس الحضور المهندس إبراهيم محلب، والمهندس شريف إسماعيل، والمهندس عصام شرف، رؤساء الوزراء السابقين، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد عبدالعاطي، وزير الري، والدكتور شاكر المرقبي، وزير الكهرباء، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، وعددا كبير من الشخصيات العامة.

واكد المهندس خالد توكل، عضو المجلس الأعلي للنقابة، ورئيس لجنة العلاقات العامة، على حرص نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، واللواء محمود مغاورى، أمين عام النقابة، على تكريم الرواد من أبنائها المهندسين العسكريين، لافتا أن هناك عدد من الشركات الوطنية التي ساهمت في الحرب ايضا سوف يتم تكريمها مؤكد انه لولا تضافر الجهود بين كل ابناء الوطن ماعبرت مصر.

وأضاف «توكل» في بيان صحفي، أن دور المهندسين في هذه الحرب المجيدة دورا كبيرا أشاد به الجميع، وشهد به العالم، مشددا على أن هذا الدور لم يكن وقت الحرب فحسب ولكنه برز فترة الإعداد لها خلال ست سنوات سابقة، ثم خلال معركة النصر ذاتها والتي انطلقت في الساعة الثانية ظهرا يوم السادس من اكتوبر عام ١٩٧٣.

وتابع: «ثم مرحلة مابعد الحرب وهو ما سوف تبرزه النقابة في فيلم تسجيلي يضم بعض تفاصيل المراحل الثلاثة، مرحلة التجهيزات للحرب والتي شملت العمليات العسكرية الكبيرة التي قام بها جيش مصر، وبرز فيها دور المهندسين المصريين في بناء حائط الصواريخ، وتجهيز طلمبات المياه التي اسقطت الساتر الترابي، ثم مرحلة الحرب نفسها حيث قام المهندسون العسكريون بإنشاء الكباري الحديدية والمعابر والمعديات التي نقلت عليها المعدات للجبهة الشرقية، وعمل فتحات في الساتر الترابي بالإضافة إلى اعمال الاتصالات والردار، تلا ذلك مرحلة مابعد الحرب حيث قام مهندسي مصر المقاتلين بتامين المواقع التي تم تحريرها بالضفة الشرقية».

وأوضح أن دور المهندس المصري لم ينتهي بانتهاء الحرب بل أنه امتد واستمر في كل الميادين لتنبي سواعد أبناء نقابة المهندسين، ولا يمكن لأحد أن ينكر دور المهندسين المصريين، في خطة التنمية والبناء التي تنهض بمصرنا الغالية، منذ أن تولي الرئيس السيسي، قاموا بإنشاء أكبر شبكة طرق في الشرق الأوسط وبناء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة والجلالة وغيرها من المدن الجديدة والكباري والمصانع، وكل هذا واضعافه بسواعد مهندسي مصر... قاطرة التنمية.

Advertisements