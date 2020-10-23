شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طالبات بالبحر الأحمر يناشدن وزير التعليم بالتدخل لتقليل الإغتراب لـ «جنوب الوادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت 7 من طالبات كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان من مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفّار بالتدخل لعدم ضياع مستقبلهم الدراسي.

جاء ذلك بعد أن جاءت بطاقة الترشيح للطالبات تربية رياضية بنات حلوان وتقدموا بطلبات لتقليل اغتراب لجامعة جنوب الوادي وتم رفض الطلب وعندما توجهن إلى تربية رياضية حلوان حسب ترشيح التنسيق تم رفض قبلوهم بالكلية من جانب العميدة.

واكدت الطالبة صفاء سيد عايش احدي الطالبات السبعة أن بطاقة الترشيح الأولى كانت تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة ، وقامت هي وزميلاتها بتقليل اغتراب لجنوب الوادى بحيث نكون بالقرب من محافظة البحر الأحمر، ولكن تم رفض الطلب ولما كانت بطاقة الترشيح النهائية بعد نتيجة تقليل الاغتراب كلية تربية رياضية حلوان بالجزيرة توجهنا إلى القاهرة وتوجهنا إلى كلية التربية الرياضية للتقديم ودفع المصروفات على أساس أن التنسيق رشح لنا كلية تربية رياضية حلوان، ولكن حدثت المفاجاه بأن الكليه رفضت وجاء رد عميدة الكلية «مش عاوزه أقاليم أنا مش هاخد من البحر الأحمر».

واضافت أننا توجهنا إلى مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وفوجئنا بمسؤول مكتب التنسيق يرفض تغيير رغباتنا لجنوب الوادي وعدنا لمقابلة عميدة تربية رياضية حلوان ورفضت مرة أخرى طلبنا بقولها «لا بحر أحمر أيه أنا لا قابله بحر أحمر ولا بحر أخضر).

وطلبنا منها خطاب الرفض من الكلية وبعد محاولات تم ارسال خطاب رفض قبولنا لمكتب التنسبق وعندما دخلنا على موقع تقليل الاغتراب جاءت رسالة تقول ( عزيزى الطالب: غير متاح لك تقليل اغتراب مناظر، لانك مقبول في أقرب كليه اليك في النطاق).

وناشدت الطالبات السبعة وزير التعليم العالي بالتدخل حرصا على مستقلبهن وعدم ضياع العام الدراسي عليهن.

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