شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: إعداد قاعدة بيانات جغرافية لأماكن تجمع مياه الأمطار بالمدن والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، الاجتماع الثانى، للجنة إدارة الأزمات بوزارة الإسكان، لمتابعة استعدادات شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وأجهزة المدن الجديدة، لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية، من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار، والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وقيادات قطاع مرافق المياه والصرف.

ونقل وزير الإسكان لقيادات قطاع المرافق، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة صيانة الآلات والمعدات، المستخدمة في التعامل مع مياه الأمطار، والاهتمام بنظافتها وطلائها، والمحافظة عليها، لإطالة عمرها الافتراضى، وأداء دورها بشكل أفضل، والاستفادة منها لأطول فترة ممكنة، وكذا ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة للعاملين أثناء تأدية عملهم، والاستفادة من الخبرات السابقة في التعامل مع سقوط الأمطار.

وأكد الوزير ضرورة إعداد قاعدة بيانات جغرافية بمكونات منظومة صرف الأمطار، ومعرفة المناطق الساخنة بالمحافظات والمدن لتجمع مياه الأمطار، ووضع حلول عاجلة، وحلول دائمة للتعامل معها، موجها بتكليف رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحصر المناطق الساخنة لتجمع مياه الأمطار بكل مدينة، وتنفيذ حلول عاجلة للتعامل معها، مع مراعاة تأثير تجمعات مياه الأمطار على الطرق الإقليمية المحيطة، والعمل على تخفيف هذه التأثيرات.

وأشاد الدكتور عاصم الجزار، بنجاح فكرة آبار الشحن الجوفى، في امتصاص المياه الزائدة، وتسريبها إلى طبقات الأرض، وكذا استغلال الجزر الوسطى بالطرق الرئيسية، وبعض المناطق الخضراء، كمسطحات لتخزين مياه الأمطار، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث يتم تنفيذ هذه الأفكار لأول مرة بمصر لاستيعاب مياه الأمطار، مطالباً بتعميمها بالمدن الجديدة، والاستفادة منها بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، فهى ليست فقط حلولاً دائمة لتجميع مياه الأمطار، بل إنها تُضيف لمسة حضارية وجمالية، ويُمكن استخدام هذه المسطحات كأماكن ترفيهية للسكان.