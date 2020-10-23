شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر دبلوماسى عراقى: رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يزور بغداد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مصدر دبلوماسي عراقى ، إن رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى ، سيقوم بزيارة إلى العاصمة بغداد الأسبوع المقبل، وذلك لترأس الوفد المصرى فى إجتماعات اللجنة المصرية- العراقية العليا للتعاون المشترك.

وأكد المصدر العراقى ، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، أن الاجتماعات ستناقش عددا من الاتفاقيات التى وقعت فى إطار اللجنة التى عقدت عام 2009 على مستوى وزيرى خارجية البلدين.

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وأوضح المصدر، أنه سيتم توقيع عدداً من الاتفاقيات الجديدة فى مجالات الطاقة والكهرباء والإسكان والمياه وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والعراقى، مؤكدا أن بغداد تتمسك بدور مصرى واسع فى المشهد العراقى سواء سياسيا أو إقتصاديا أو اجتماعيا.

ولفت المصدر ، إلى وجود إرادة سياسية مشتركة بين الجانبين المصرى والعراقى لتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً وجود رغبة عراقية قوية للانخراط في المحيط العربى وتعزيز العمل المشترك.