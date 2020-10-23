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شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عز العرب يعلن استقالته رسميًا من رئاسة البنك التجارى الدولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، اليوم الجمعة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أنه تقدم باستقالته رسميا من منصبه كرئيس لمجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بعد 21 عامًا قضاها فى خدمة البنك.
وقال هشام عز العرب، إنه على مدار 21 عامًا، تم بناء مؤسسة مصرفية ارتفع حجم رأسمالها السوقى من 150 مليون دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار، وحصد البنك التجارى الدولى 3 جوائز "الأفضل فى الأسواق الناشئة فى العالم" خلال الـ4 سنوات الماضية.
وحققت شهادات إيداع البنك التجارى الدولى، قفزة في التعاملات الصباحية ببورصة لندن، ووصل السهم إلى مستوى 4.03 سنت بنسبة صعود 14.29%، وسط أحجام تداول مرتفعة وصلت إلى 25 ضعف متوسط التداول اليومي، لتحقق 13 مليون سهم حتى الساعة 1.30 ظهراً، فيما أرجع محللون بسوق المال، سبب الصعود القوي نتيجة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، وقوة ومتانة القطاع المصرفى، الذي صمد خلال فترة الاضطرابات بمصر، وحقق أداءً جيداً خلال فترة الإصلاح الاقتصادى، مؤكدين أن التراجع الحاد بسوق المال خلال جلسة أمس لم يكن سببه الشائعات التي صدرت حول السهم.
استقالة هشام عز العرب
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