شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط مرحبا بالتوقيع على اتفاق وقف اطلاق النار بليبيا: إنجاز كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتوقيع صباح اليوم الجمعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف على الاتفاق الدائم لوقف اطلاق النار في عموم الأراضى الليبية، والذى تم التوصل إليه فى سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بين حكومة الوفاق الوطنى والجيش الوطنى الليبى.

وأشاد أبو الغيط بهذه الخطوة الهامة ووصفها بالإنجاز الوطنى الكبير الذى من شأنه أن يثبت الأمن والاستقرار فى كافة أرجاء الدولة الليبية، وأثنى فى هذا الصدد على الشجاعة والروح الوطنية العالية التي تحلت بها قيادات حكومة الوفاق والجيش الوطنى ووفديهما إلى المفاوضات، كما عبر أبو الغيط عن تقديره الكبير للدور المحورى الذى اضطلعت به البعثة الأممية فى ليبيا، ورئيستها بالإنابة ستيفاني وليامز، في سبيل رعاية وتيسير جولات التفاوض التي أجريت بين الجانبين.

Advertisements

وصرح مصدر مسئول بالإمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط ناشد بهذه المناسبة الأطراف الليبية بمواصلة إنخراطها الجاد في هذا الجهد، تحت رعاية الأمم المتحدة وعبر اللجنة العسكرية المشتركة ولجانها الفرعية، وتحمل مسئولياتها بغية إنفاذ هذا الاتفاق والالتزام بأحكامه، وخاصة في سبيل تطبيق مجمل ترتيبات وقف اطلاق النار فى الميدان، ومراقبتها والتحقق منها، وتأمين عمليات الإنتاج والتصدير الكامل للنفط، واخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية؛ كما دعا أبو الغيط الأشقاء الليبيين إلى اغتنام هذا الحدث المفصلى من أجل حلحلة الأزمة الليبية على كافة مساراتها الأخرى، وخاصة توطئة لانعقاد منتدى الحوار السياسى الليبى الذى تحضر له وترعاه البعثة الأممية، وبهدف الخروج بتوافق وطني عريض لاستكمال المرحلة الانتقالية في البلاد والتمهيد لانعقاد الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى طالما ظل الشعب الليبى ينتظرها ويتطلع إليها.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط جدد التزام الجامعة العربية الكامل بدعم ومساندة كل جهد يرمى إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة ووطنية خالصة للوضع فى ليبيا، بعيداً عن التدخلات الخارجية وتهديد الميليشيات المسلحة، ووقوفها بجانب الأطراف الليبية لانفاذ الترتيبات العسكرية والأمنية المتفق عليها، والنتائج التى يمكن أن يفضى إليها منتدى الحوار السياسى، ومتابعة تنفيذ كل المخرجات التى تم التوافق إليها فى إطار عملية برلين.