شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن تفاصيل إتاحة قناة مدرستنا لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.

- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى.

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.

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- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.

- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.

- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.