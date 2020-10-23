شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مقار اللجان الانتخابية بالعمرانية والدقى والعجوزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدد من المراكز الانتخابية المقرر، أن تستقبل الناخبين غدا السبت للادلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب والتى تستمر يومى السبت والأحد 24 و 25 أكتوبر الجارى .

وشملت الجولة التفقدية لمحافظ الجيزة مدرسة هشام شتا الاعدادية بحى العمرانية وهو الحى الذى يضم 47 لجنه فرعية داخل 15 مركز انتخابى ومدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بحى الدقى وهو الحى الذى يضم 31 لجنه فرعية داخل 28 مركز انتخابى ومدرسة القومية بحى العجوزة وهو الحى الذى يضم 47 لجنه فرعية داخل 28 مركز انتخابى .

وحرص المحافظ خلال جولته على متابعه جاهزية المقار الانتخابية وأعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية و كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقار الانتخابية .

وشدد المحافظ على توفير عدد كافى من الكراسي داخل المقار الانتخابية للتسهيل على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وتوفير أماكن انتظار كبار السن ووضع مظلات والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي وتدبير كرسي متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

اكد المحافظ انه تم تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر موجهاً جموع المواطنين بالمشاركه الايجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب.

رافق المحافظ خلال الجولة رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء الدقى والعجوزة والعمرانية و مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ووكيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة .