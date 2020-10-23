شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تشهد اليوم وغدا أعلى تشغيل منذ عودة الحركة بمعدل 112 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد شركة مصر للطيران، على مدار اليوم الجمعة، وغدا السبت أعلى معدل تشغيل يومي للرحلات الدولية والداخلية منذ عودة حركة الطيران المنتظم في شهر يوليو الماضي، وذلك بنقل حوالي 12 ألف راكب علي متن 112 رحلة جوية ، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة سواء داخل المطار أو علي الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي ، اليوم الجمعة ، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة جوية إلى كل من أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، تونس، البحرين، نيويورك، بغداد، برشلونة، أمستردام، بودابست، برلين، ميونخ، كوبنهاجن، روما، دوالا، اربيل، چوبا، بروكسل، چنيف، ڤيينا، مدريد، نيروبي، القصيم، الدمام، الرياض، جدة، المدينة المنورة، كانو، عنتيبي، أكرا، لاجوس، أبوچا، بروكسل، موسكو و 23 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 12 الف راكب.

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وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .