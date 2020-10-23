طفل مصرى يفوز بجائزة شخصية العام فى النمسا لمساعدته كبار السن بأزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم /الجمعة/ الطفل المصري ميسرة محمود مقلد جائزة شخصية العام 2020 ، وقال وكيل النادي المصري في فيينا محمود عبدربه -في تصريح صحفي اليوم- إن ميسرة البالغ من العمر 15 عاما تسلم الجائزة السنوية التي تمنحها جريدة (دي بريسه) تقديرا لنشاطه في العمل العام، وإن المستشار النمساوي أشاد بجهود الطفل المصرى. يذكر أن الطفل ميسرة مقلد حظى باهتمام وسائل الاعلام النمساوية بعد قيامه بمبادرة اجتماعية لمساعدة كبار السن خلال فترة أزمة كورونا .

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