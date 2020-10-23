يوم شاق انتهى في المستشفى.. إصابة 10 عاملات إثر انقلاب سيارة نقل بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لم تهنأ عاملات في جمع المحاصيل الزراعية بانتهاء يوم عمل شاق امتد من الصباح حتى وقت الظهيرة. استقلت 13 عاملة (سيدة - فتاة) سيارة نقل في طريقهن إلى محل إقامتهن بقرية بهما التابعة لمركز العياط، جنوب الجيزة، لكن خط السير طرأ عليه تغيير لدى انقلاب السيارة.
البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة العياط إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابات بمدخل قرية طهما.
وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة نقل تقل عددا من العاملات في طريق عودتهن إلى منازلهن، اختلت عجلة القيادة بيد السائق.
أسفر الحادث عن إصابة 10 عاملات نُقلت 9 منهن إلى مستشفى العياط المركزي -حالتهن مستقرة-وجرى تحويل الحالة العاشرة إلى مستشفى قصر العيني بسبب إصابته بنزيف.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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