حرصا على الأرواح.. فصل التيار الكهربائي عن مخزن أبو النمرس المشتعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: حرص رجال الحماية المدنية بالجيزة على فصل التيار الكهربائي عن موقع حريق مخزن سجاد ولعب أطفال بأبوالنمرس حرصا على سلامة الأرواح. وتبين بالفحص المبدئي نشوب الحريق في مخزن على مساحة ٧٥٠ مترا خلف المقابر ملك شخص يبلغ من العمر ٦٥ سنة، مقيم بمدينة نصر. Advertisements البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن بمنطقة زاوية أبو مسلم. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٦ سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب. ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة اللهب، والعمل على تقليل حجم الخسائر.

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