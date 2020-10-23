سحابة بيضاء ومنتجات متفحمة.. اللقطات الأولى لحريق مخزن سجاد ولعب أطفال بأبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سحابة بيضاء بفعل الأدخنة الكثيفة غطت سماء زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، الجمعة؛ إثر نشوب حريق هائل في مخزن سجاد ولعب أطفال.

وحصل "الخليج 365" على صور ترصد اللحظات الأولى للحريق وسط تصاعد الأدخنة، وتفحم محتويات المخزن. في الوقت الذي تم فصل التيار الكهربائي حرصا على سلامة الأرواح.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب الحريق في مخزن على مساحة ٧٥٠ مترا خلف المقابر ملك شخص يبلغ من العمر ٦٥ سنة، مقيم بمدينة نصر.

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البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن بمنطقة زاوية أبو مسلم.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٦ سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب.

ويواصل رجال الدفاع المدني جهودهم للسيطرة على الحريق، ومحاصرة ألسنة اللهب، والعمل على تقليل حجم الخسائر.