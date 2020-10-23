حريق هائل في مخزن سجاد ولعب أطفال بأبوالنمرس.. والدفع بـ٦ سيارات إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجابه قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريقا هائلا اندلع في مخزن سجاد ولعب أطفال بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، اليوم الجمعة. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن بمنطقة زاوية أبو مسلم. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٦ سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب. ويعمل رجال الدفاع المدني على محاصرة ألسنة اللهب، والعمل على تقليل حجم الخسائر.

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