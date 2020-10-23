محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عاطل نصب على 450 شخصا بزعم توفير وظائف حكومية لهم مقابل 20 ألف جنيه لكل ضحية بسوهاج.
تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغا من أحد الأشخاص وإحدى السيدات بتضررهما من قيام (حاصل على دبلوم، ومقيم بمحافظة سوهاج) بالنصب عليهما من خلال إيهامهما بإمكانية تسهيل تعيينهما بوظائف إدارية بإحدى الجهات الرسمية وقيامه بالتحصل منهما على مبالغ مالية، مستخدماً حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتنفيذ نشاطه الإجرامي في الإعلان عن تلك الوظائف.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم ضبط المتهم بمحل إقامته، وعثر بحوزته على هاتف محمول.
وبفحصه تبين تواصله مع العديد من المواطنين حيث استطاع النصب على 450 منهم وتحصل منهم على مبالغ مالية "لم يتقدم أياً منهم ببلاغات سوى المجنى عليهما".
كما تبين وجود رسائل تدل على تحويل مبالغ مالية بحوالي عشرون ألف جنيه للمحفظة الإلكترونية الخاصة به "عبر خدمات الإنترنت" من المجني عليهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الوقائع وأن المبلغ المالي من متحصلات جرائمه قام بإنفاقها على متطلباته الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضحاياه بلغوا 450 شخصا.. سقوط نصاب الوظائف الحكومية في سوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.