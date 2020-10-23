ضبط تشكيل عصابي دولي للاتجار بمخدر الهيروين في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن ضباط مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) ومديرية أمن الجيزة من عناصر تشكيل عصابي وتبين أنهم (ثلاثة أشخاص، يحملون جنسية دول مختلفة) وضبط بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 2 كيلو جرام – 12,800 ألف دولار أمريكي – 10,500 ألف ريال يمنى – 1145 جنيه مصري – 5 هواتف محمولة) وذلك حال تواجدهم أسفل مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة العجوزة. وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً دولياً تخصص فى جلب وتهريب مخدر الهيروين الخام من إحدى الدول العربية لترويجه على عملائهم داخل البلاد. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 1,400,000 مليون وأربعمائة ألف جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويشار إلى أن المضبوطين على صلة بالمتهم المضبوط أحد العناصر الإجرامية (يحمل جنسية إحدى الدول) عقب وصوله للبلاد، حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 8 كيلو جرام.

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