الداخلية تكشف قصة اعتداء 4 أشخاص على "سيدة الخانكة": مرتبطة بأحدهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية غموض واقعة التعدي على إحدى السيدات في القليوبية كرهاً عنها وتحديد وضبط الجناة.

ورد بلاغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (موظفة، مقيمة بدائرة قسم الخصوص) بقيام شخص مجهول باعتراض مركبة الـ"توك توك" التي كانت تستقلها بطريق العزبة البيضاء بدائرة المركز، واستيقاف قائده وتهديده بسلاح أبيض وإجباره على الترجل منه واقتيادها لمنطقة الزراعات المتاخمة، وقيامه وثلاثة أشخاص آخرين كانوا في انتظاره بالتعدي عليها كرهاً عنها والاستيلاء منها على هاتفها المحمول.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة، وأنها ترتبط بعلاقة مع (عاطل، له معلومات جنائية) وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (ثلاثة أشخاص) جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقيامهم بالتعدي على المجني عليها كرهاً عنها تحت تهديد سلاح أبيض، واستولوا على هاتفها المحمول، وتم بإرشادهم ضبط (قطعتي سلاح أبيض "مطواة") المستخدمتين في ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.