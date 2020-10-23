مباحث التموين تضبط 6 أطنان حلوى فاسدة داخل مصنع في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبط رجال مباحث التموين 6 أطنان حلوى منتهية الصلاحية داخل مصنع غير مرخص في القليوبية. وردت معلومات لرجال مباحث التموين في القليوبية بتجميع صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة الحلويات بدائرة قسم شرطة أول بنها، مرتجعات الأسواق من حلوى المولد النبوي عن العام الماضي، ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات وإعادة تدويرها وتعبئتها لبيعها للمواطنين.

جرى تشكيل حملة من مباحث تموين القليوبية، بالتنسيق مع قسم شرطة أول بنها، وتمكنت من ضبط 6.200 طن حلوى بدون بيانات ومنتهية الصلاحية، داخل مصنع ومخزن بدون ترخيص، كما تبين عدم توافر الشروط الصحية داخل المصنع والمخزن التابع له. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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