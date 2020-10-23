الري: تنفيذ 212 إزالة على النيل خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ 282,031 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، فضلا عن إزالة 212 حالة تعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، إن قطاع تطوير وحماية نهر النيل نفذ 30 إزالة، فيما نفذ قطاع الري 149 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 33 إزالة على منافع الصرف.

وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع نفذ إزالات لـ 30 حالة خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2020، ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 56440 حالة.

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ومن جانبه أكد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، على أن القطاع نفذ 149 حالة، ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 147399 حالة.

وفي سياق متصل أشار المهندس عاشور راغب عبدالكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، إلى أن الهيئة قامت خلال هذا الأسبوع بتنفيذ 33 إزالة ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 نحو 78192 حالة.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات في تنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.​