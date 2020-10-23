بالصور.. ضبط مشغولات وسبائك ذهبية مع راكب قادم من السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مشغولات وسبائك ذهبية وأحجار كريمة، أخفاها راكب قادم من السعودية داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة، اشتبه عماد عبدالفتاح رئيس القسم في الراكب أثناء خروجه من اللجنة وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أو في حقائبه ما يجب الإفصاح عنه أجاب بالنفي.

وكلف فتحي فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول الموسمية، محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وتلاحظ له وجود علب خاصة بالمجوهرات، وبعرض الأمر على صبحي ربيع جابر مدير الجمرك كلف المأمور بتفتيش جميع حقائب الراكب بدقة مما أسفر عن وجود كميات من المشغولات والأحجار الكريمة، وشكل مدير الجمرك لجنة تحت إشراف طاهر مكي رئيس القسم لتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن ضبط 7 سبائك ذهبية مخبأة أسفل ملابسه.

أمر عبد الصادق مغاوري مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.