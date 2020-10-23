منظمة خريجي الأزهر تنعى مفتي دمشق: الإرهاب لا يرعى حرمة دين ولا وطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

نعت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببالغ الحزن والأسى، الشيخ محمد عدنان أفيوني، مفتي دمشق وريفها، عضو المجلس الفقهي العام بوزارة الأوقاف السورية، المشرف على مركز الشام الدولي لمكافحة التطرف، حيث اغتالته يد الغدر، فارتقى لربه تعالى على إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته.

وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم: إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق".

وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأسرة الشيخ الشهيد، والعلماء وطلاب العلم، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.​