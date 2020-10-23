شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف السويس»: توزيع 2 طن لحوم على المناطق الأشد احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال وكيل وزارة الاوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي فرج تم توزيع الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها ٢ طن لحوم علي الأسر الاشد احتياجآ خصصها الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وتابع وكيل وزارة الاوقاف بالسويس أن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه التنسيق مع محافظ السويس وسكرتير عام المحافظة تم تشكل لجنة رفيعة المستوي برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية اوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الاضاحي علي الاسر الاشد احتياجآ في جميع احياء المحافظة ومراعاة المناطق الاشد احتياجا والنائية في جميع احياء المحافظة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 106,060

تعافي 98,624

وفيات 6,166

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