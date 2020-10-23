شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن رفع حالة الطوارئ واستمرار رفع مياه الأمطار بالشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، بعد أن تعرضت مدن وقرى شمال المحافظة أمس هطول أمطار، وتمكنت حملات مجالس المدن وخاصة بلطيم ومصيف بلطيم ،من رفع مياه الامطار، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال كسح مياه الأمطار، وتجمعات المياه، مشدداً على رفع درجة الاستعداد القصوى، والمتابعة الدورية من نواب رئيس المدينة لسيارات الكسح والمعدات، ومتابعة العاملين بقسم النظافة، لسرعة الانتهاء من سحب هذه المياه أولا بأول، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمصيف، كما تابع صيانة الاعمدة وكشافات الكهرباء بكافة مناطق المدينة، كما أشرف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار مستخدماً معدات وسيارات الشفط التابعة لمجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بشوارع المدينة.

كما أعلن محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.