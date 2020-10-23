شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، من استخراج ١٠٠٠ بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بقرى ومدن المحافظة.

وقالت نادية عزمي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه جرى استخراج البطاقات بالمجان للطالبات والسيدات بالمحافظة ضمن خطة الأمانة العامة برئاسة الدكتورة، مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة والتي يجري من خلالها منح السيدات تلك البطاقات بالمجان باستمرار.

وأضافت أنه يجري منح البطاقات أيضًا لطالبات المدارس الثانوية العامة وما يعادلها بمأموريات تصوير بمقر الفرع وتمركزات أخرى بالقرى والمراكز تيسيًرا على الحالات كبار السن والأولى بالرعاية والإعاقات بالتنسيق مع الأحوال المدنية وقد اقترنت تلك المأموريات مع فرق العمل الطبية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بالتنسيق مع الصحة.