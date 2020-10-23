شكرا لقرائتكم خبر عن حواجز مرورية بمحيط اللجان الانتخابية في إسنا بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة مرور إسنا، جنوب محافظة الأقصر، بتوزيع ووضع «الحواجز المرورية» بمحيط كافة اللجان الإنتخابية، والتى يصل عددها في مركز ومدينة إسنا والقري والنجوع التابعة لها إلى ٦٢ مقر انتخابى، والتى يتنافس فيها عدد ٢٢ مرشحا محتملا يمثلون المركز للفوز بالمقعد المخصص للدائرة الثالثة والتي مقرها مركز شرطة اسنا.

ويأتي استعداداً لمارثون انتخابات مجلس النواب، وفرض حرم آمن، بمحيط اللجان الانتخابية من خلال وضع صدادات مرورية لمسافة لا تقل عن 15 مترا، لتأمين عمليات دخول وخروج المواطنين للجان الانتخابية، ورفع كافة السيارات المتروكة القريبة من اللجان لفرض أكبر قدر من التأمينات، لتسهيل عمليات الإقتراع للمواطنين ومنع الزحام تماشياً مع الإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا.