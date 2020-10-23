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حواجز مرورية بمحيط اللجان الانتخابية في إسنا بالأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة مرور إسنا، جنوب محافظة الأقصر، بتوزيع ووضع «الحواجز المرورية» بمحيط كافة اللجان الإنتخابية، والتى يصل عددها في مركز ومدينة إسنا والقري والنجوع التابعة لها إلى ٦٢ مقر انتخابى، والتى يتنافس فيها عدد ٢٢ مرشحا محتملا يمثلون المركز للفوز بالمقعد المخصص للدائرة الثالثة والتي مقرها مركز شرطة اسنا.

ويأتي استعداداً لمارثون انتخابات مجلس النواب، وفرض حرم آمن، بمحيط اللجان الانتخابية من خلال وضع صدادات مرورية لمسافة لا تقل عن 15 مترا، لتأمين عمليات دخول وخروج المواطنين للجان الانتخابية، ورفع كافة السيارات المتروكة القريبة من اللجان لفرض أكبر قدر من التأمينات، لتسهيل عمليات الإقتراع للمواطنين ومنع الزحام تماشياً مع الإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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