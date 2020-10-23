شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يستعرض مجمل الأعمال والمشروعات على أرض المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال اجتماعة اليوم الجمعة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، العديد من الإنجازات والمشروعات القومية على أرض بورسعيد خلال الآونة الأخيرة، وذلك في إطار توعية المواطنين بجهود الدولة المصرية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن بورسعيد شهدت مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، تم إنجازها بالتوازي في وقت قياسي وبجهود متواصلة ليلا ونهارا تحقيقا للتنمية المستدامة التي استهدفتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، معربا عن فخره بكون بورسعيد المحافظة الأولى في إطلاق مشروعات قومية عملاقة ومنها منظومتي التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، ويعدان من المشروعات العملاقة على أرض بورسعيد، لافتا إلى الطفرة الطبية والعلاجية التي شهدتها المنظومة الطبية، واستحداث الوسائل الحديثة، وتدريب الكوارد الطبية على أعلى مستوى، وحجم العمليات الضخمة والفريدة التي تمت بمستشفيات التأمين الصحي، ثم تطرق للحديث عن منظومة الخدمات الرقمية، والتي ساهمت في التيسير على المواطنين وسرعة أداء الخدمة والنهوض بالمستوى الإداري، ورقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز التكنولوجية، والتي تهدف في المقام الأول الارتقاء بخدمات أبناء المحافظة.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن خلال السنوات الأخيرة وحتى الآن، كان العمل في إقامة وتطوير المشروعات يتم على قدم وساق بجهود متواصلة للأجهزة التنفيذية ليلا ونهارا، مشيرا إلى الطفرة التي تمت في أعمال تطوير المحاور والطرق الرئيسية والفرعية والميادين بمختلف أنحاء المحافظة، ورفع كفاءتها وإعادة رصفها وتجميلها، في شكل جمالى وحضارى يتناسب مع طبيعة المدينة ويوفر الراحة للمواطن، إلى جانب الاهتمام بالحدائق والمتنزهات وإطلاق مبادرة حدائق بلا أسوار لتوفير أفضل أماكن ترفيهية للمواطن بدون أي تكاليف، وتمثل طفرة في الشكل الجمالى للمدينة .

وأضاف المحافظ أن المحافظة أولت اهتماما خاصا للشباب من خلال توفير الألاف من فرص العمل في المشروعات الصناعية والقومية التي تمت بالمحافظة في كافة القطاعات، لافتا للمشروعات الصناعية العملاقة التي دخلت بورسعيد لأول مرة وذلك في إطار خطة الدولة لتمكين الشباب والاستفادة من مهاراتهم .

كما أشار المحافظ للطفرة الملحوظة في إنشاء مجمعات عمرانية وخدمية توفر خدمات على أعلى مستوى مثل الأسواق الحضارية والقضاء على الأسواق العشوائية، إلى جانب الاهتمام بعودة السياحة إلى مكانتها الرائدة وإنشاء وتطوير الكيانات السياحية التي تعد مصدر جذب للزائرين من مختلف المحافظات .

وأكد المحافظ أن الشباب هما نواة المستقبل ولابد من توفير مستقبل يليق بهم ويمكنهم من تحقيق الإنجازات المختلفة، مشددا على ضرورة وعيهم وعدم الانسياق وراء الأشخاص المغرضة بل يتوجب عليهم مساندة الدولة في إنجاز مشروعات التنمية الواعدة التي تحقق مستقبل افضل للجميع، والابتعاد عن الشائعات التي تعطل مسيرة التنمية المستهدفة

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