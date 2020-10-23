شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مجموعات التقوية بمدارس بورسعيد الثانوية غدًا السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة بورسعيد عن بدء مجموعات التقوية بالمدارس الحكومية بداية من غدا السبت للمرحلة الثانوية، وللمرحلة الابتدائية والإعدادية من بداية شهر نوفمبر القادم.
ونوهت المحافظة إلى أن دفع الاشتراكات سيتم عن طريق ماكينات «فوري» وتسليم إيصال الدفع إلى سكرتير كل مدرسة.
كان محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، عقد اجتماع مع مدير التربية والتعليم وأمين مجلس اباء المحافظة وتقرر خلال الاجتماع أن يقوم مجلس آباء كل مدرسة بالتشاور مع مديرها بتحديد قيمة اشتراك مجموعة التقوية حسب الوزن النوعي لكل مادة وحسب كل مرحلة وحسب الحي الذي تتواجد فيه المدرسة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
106,060
-
تعافي
98,624
-
وفيات
6,166
كانت هذه تفاصيل خبر بدء مجموعات التقوية بمدارس بورسعيد الثانوية غدًا السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.