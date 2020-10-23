شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد التجهيزات بعدد من لجان انتخات النواب بالخارجة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب قبل بدء عملية الاقتراع المقرر انطلاقها غدا السبت ٢٤ أكتوبر ولمده يومين.

واطمئن «الزملوط» على كافة التجهيزات بالمقار الانتخابية، وأهمها توافر الكراسي المتحركة والمقاعد والمظلات للتيسير على المواطنين من كبار السن خلال الأداء بأصواتهم .

ووجه «الزملوط» بضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات بكل مركز متصلة بغرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير عملية الاقتراع وتلافي أي مشكلة أولا بأول.

يذكر أن المحافظة استعدت بتجهيز 60 مركز انتخابي بعدد 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال 178315 ناخب وناخبة ممن لهم حق التصويت والمقيدين بجداول الانتخابات .