بـ«كمامات ومصليات خاصة».. وزير الشباب والرياضة يؤدي صلاة الجمعة بسموحة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الاسكندرية، يرافقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صلاة الجمعة، بمسجد حاتم بمنطقة سموحة التابعة لإدارة أوقاف شرق.

وشهدت الصلاة، اجراءات احترازية مشددة، حيث تم فرش حصير بلاستيك على السجاد بالمسجد، خوفا من العدوى، فيما تم الالتزام بالضوابط الوقائية من ارتداء كمامات والصلاة على مصليات خاصة، ومراعاة مسافة الأمان بين المصلين.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمود بيومى أمام وخطيب المسجد، والتي كانت بعنوان «نبي الرحمة في ذكرى مولده».

بـ"كمامات ومصليات خاصة" .. وزير الشباب والرياضة ووكيل "أوقاف الاسكندرية" يؤديان صلاة الجمعة فى مسجد حاتم (صور)

بـ"كمامات ومصليات خاصة" .. وزير الشباب والرياضة ووكيل "أوقاف الاسكندرية" يؤديان صلاة الجمعة فى مسجد حاتم (صور)