شكرا لقرائتكم خبر عن 75 لجنة انتخابية تستقبل 178315 ناخبًا في انتخابات «النواب» بالوادي الجديد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل 75 لجنة إنتخابية موزعة على 60 مركز إنتخابي بالوادي الجديد، غدا ً السبت، 178315 ناخبا ً مقيدين في الجداول الإنتخابية للتصويت في انتخابات مجلس النواب بدائرتي الخارجة والداخلة على مدار يومي التصويت في ظل أن المحافظة تقع ضمن محافظات الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية .

وقال المستشار حمدي فاورق رئيس محكمة الوادي الجديد الإبتدائية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النواب بالمحافظة، أن عدد القضاة المشرفين على انتخابات النواب بدائرتي الخارجة والداخلة تم إستقبالهم وتوفير وسائل المواصلات لنقلهم لمقار الإقامة، وكذلك وضع خطة لنقلهم بكل سهولة إلى اللجان الموزعين بها، في ظل أن المحافظة تضم لجنتين عامتين بواقع لجنة عامة بالدائرة الأولى التي تضم مركزي الخارجة وباريس ومقرها قاعة على حريف بمدينة الخارجة، ولجنة عامة أخرى بالدائرة الثانية التي تضم مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة ومقرها قاعة الدكتور سيد سيف بمدينة موط، بجانب توزيع لجان الحفظ والأرشفة والإحتياطى تحسبا ً لأية طوارئ.

وأضاف أنه تم التنسيق الكامل بين القطاعات الخدمية والأمنية، لإتخاذ كافة التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير كافة الإحتياجات داخل اللجان وخارجها، وذلك للتيسير على الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، وتوفير كافة وسائل الراحة لرؤساء اللجان.