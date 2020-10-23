شكرا لقرائتكم خبر عن مصريان يحصلان على 296 ألف جنيه مستحقاتهم عن فترة عملهم بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات العامة بالمملكة لصرف مستحقات عاملين مصريين بإجمالي 71 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 296 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن وزير القوي العاملة كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مشكلة كل من «أشرف.ص.أ.ع» وتبلع مستحقاته المالية 42 ألف ريال سعودى، والثاني «همام.ح.ع» وتبلغ مستحقاته المالية 29 ألف ريال سعودي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال: «تلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد فيه أن المكتب تابع مع العاملين شكواهم للحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة، وأنه نظراً لفشل التسوية الودية تم تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية والتى أصدرت حكمها بأحقية العاملين في هذه المستحقات، وعليه تم استخراج أمر التنفيذ الذي يترتب عليه إيقاف خدمات الشركة لحين سداد مستحقات العاملين، وتم ورفع الإيقاف».

وأشار الملحق العمالي إلى أنه بعد رفع الإيقاف عبر خدمة أبشر عن الشركة، استلام العاملين «أشرف.ص.أ.ع» و«همام.ح.ع» مستحقاتهم المالية البالغة 71 ألف ريال سعودي، أي مايوازي 296 ألف جنيه مصري تقريبا، وبناءً على رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن تم مخاطبة مكتب العمل لإصدار رخصة عمل لهم بغرض الخروج النهائي.