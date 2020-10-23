شكرا لقرائتكم خبر عن "رقصة لورديانا" على سبورة المدرسة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة مؤسفة تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو لعدد من الطلاب داخل أحد الفصول بمدرسة النوبارية بالبحيرة، أثناء مشاهدتهم لفيديو الراقصة البرازيلية "لورديانا"، والتى تصدرت ترندات محركات البحث والسوشيال ميديا فى الأيام الأخير. Advertisements وظهر بالفيديو الطلاب وهم يرقصون ويرددون الأغنية بالرقص داخل الفصل أثناء اليوم الدراسى، أمام الشاشة الإلكترونية التى وفرتها وزارة التعليم للطلاب لاستكمال منظومة التعليم الإلكترونى، وإثر هذه الواقعة اتخذت محافظة البحيرة العديد من القرارات المهمة للتحقيق فى الواقعة ومعاقبة المخطئين.

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