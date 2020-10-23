شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يدعو الركاب لاستخدام كارت محافظ تذاكر نقدية بدلا من "الورقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت شركة المترو، الركاب لاستخدام كروت محافظ التذاكر النقدية، خلال استقلال المترو بدلا من تذاكر الرحلة الواحدة الورقية، تيسيرا عليهم حتى لا يضطرون للوقوف أمام شبابيك التذاكر بالمحطات، قبل كل رحلة لشراء التذكرة الورقية، حيث تمكن المحفظة النقدية من شحن الكارت الذكى بمبالغ تصل إلى ٢٠٠ جنيه تمثل مجموعة تذاكر مجمعة. وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنها ستواصل توزيع على الركاب مجانا كروت محافظة نقدية مشحونة بمبالغ حتى ٥٠ جنيها، تشجعيا لاستخدام مثل هذه الكروت وذلك خلال شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات، حيث يتم اختيار بعض المحطات لتوزيع بها مثل هذه الكروت فجائيا. يذكر أن شركة المترو أعطت توجيهات باستمرار تواجد عدد من المسؤولين عن إدارة إيرادات الركاب بمحطات الخطوط الثلاثة لاختيار عدد من الركاب أثناء شرائهم لتذكرة الركوب للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة خمسون جنيهاً كهدية مجانية من الشركة حيث يمكن إستخدامه بديلاً عن التذكرة الورقية وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات حيث يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر. Advertisements وأهدت الشركة عددا من الكروت الذكية ( محفظة التذاكر ) لعدد من المواطنين أثناء وقوفهم على شبابيك التذاكر لشراء تذكرة الركوب في بعض المحطات خلال الأيام الماضية. .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مترو الأنفاق يدعو الركاب لاستخدام كارت محافظ تذاكر نقدية بدلا من "الورقية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.