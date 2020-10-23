شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تسعى لإعداد جيل أئمة ينشر صحيح الدين ويفند شبهات المتطرفين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف، مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، حول أكاديمية الأوقاف الدولية، قائلة: "استمرارا لخطة وزارة الأوقاف فى العمل على صقل معارف الأئمة والواعظات فى كافة فروع المعرفة الشرعية والتثقيفية والحاسب الآلى واللغات الأجنبية، لإعداد جيل من الأئمة قادر على فهم ونشر صحيح الدين، وتفنيد شبهات المتطرفين ودحض أباطيلهم تنطلق فعاليات الدفعة الثانية للأئمة والواعظات بنظام الدورات المتكاملة.

وأكدت الوزارة حرصها على رفع كفاءة جميع العاملين بها واستمرارا لخطة الوزارة فى التدريب والتأهيل ومواكبة لغة العصر تتوالى الدورات فى الحاسب الألى، والتي تعقد بمركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الائمة والواعظات وإعداد المدربين".

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن إنجازاتها فى الربع الأول من العام المالى 2020 / 2021، فى مجال الدعوة والتدريب، حيث أكدت أنه تم افتتاح 3 مراكز جديدة للثقافة الإسلامية بمحافظات (الشرقية - الإسكندرية - مطروح) ليصل إجمالى مراكز الثقافة الإسلامية التى تم إنشاؤها (35) مركزًا ثقافيًا، منها (اثنان) باللغات الأجنبية أحدهما بمسجد الميناء بالغردقة، والآخر بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، كما تم استحداث برامج التدريب عن بُعد ، حيث انطلقت الدورة الأولى لـ 100 إمام بتاريخ 5/7/2020م ، وتم تنفيذ 7 برامج تدريبية لـ 500 إمام، واستحداث برنامج تدريبى خاص لمواجهة الإرهاب الإلكترونى للأئمة والواعظات من خلال عقد عدة دورات متتابعة للأئمة والواعظات، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ 5 برامج تدريبية متخصصة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، وتنفيذ 6 برامج تأهيلية بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية للأئمة الجدد، وتنفيذ 3 معسكرات تثقيفية للأئمة والواعظات والوافدين بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية.

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