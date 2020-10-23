شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وكيل «زراعة الإسكندرية» عضواً بـ«بحوث الثروة الحيوانية والسمكية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارًا وزارياً، بتعيين الدكتور صبحي سلام، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الاسكندرية، عضوا بمجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في وزارة التعليم العالى.

وقال «سلام»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية يأتي ضمن 19 مجلسا نوعيا في مصر، حيث تعتبر المجالس النوعية مركز فكر استراتيجي ووعاًء للفكر وبيت خبرة وطني في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتضم نخبة من العلماء والمتخصصين بالجامعات ومراكز البحوث وقطاعات العمل المختلفة.

وأوضح أنه تم تعيين جميع أعضاء المجلس بالكامل والبالغ عددهم 15 عضواً، مشيرا إلى أن المجالس النوعية تتكون من مجلس التخطيط والدراسات التي يقوم بالتنسيق بين 19 مجلس نوعى هي مجلس أخلاقيات البحث العلمى، مجلس بحوث العلوم الاجتماعية والإنسانية والسكان، مجلس البحوث الإقتصادية والإدارية، مجلس البحوث الطبية، مجلس الثقافة والمعرفة، مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر، مجلس بحوث الطرق والنقل والمرور، مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجلس بحوث الإسكان والبناء، مجلس بحوث البترول والثروة المعدنية، مجلس بحوث البيئة، مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية، مجلس بحوث الدواء، مجلس بحوث العلوم الأساسية، مجلس بحوث الزراعة والغذاء، مجلس بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد، مجلس بحوث الكهرباء والطاقة، مجلس بحوث المياه والري، مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة.

ولفت إلى أن المجالس النوعية تتبنى رؤية تهدف إلى خلق مجتمع علمى قادر على تأصيل المعرفة والفهم في جميع المجالات وحل المشكلات التي تواجه المجتمع والاستفادة من القوى البشرية المشتغلة بالبحث العلمى، وتدعيم الروابط بين مؤسسات البحث العلمى والتكنولوجى وجهات الإنتاج والخدمات وتوجيهها نحو خدمة جميع القضايا التنموية على أساس علمى لتحقيق الرؤى والأهداف القومية، وإعداد الخطط الاستراتيجية وخرائط الطريق في جميع مناحى العلوم وكذا وضع الشروط المرجعية للمشروعات والبرامج القومية والمبادرات والحملات القومية طبقًا الاستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون في تقييم مخرجات المشروعات والبرامج التي سيتم تمويلها على أساس تنافسي.