شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم مساعدات طبية للكونغو الديمقراطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح السفير حمدي شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكونغو الديمقراطية، ووزير الصحة الكونغولي ألبرت بيومبو، قسم حضانات الأطفال بمستشفى كيتامبو العام في العاصمة كينشاسا الذي تكفلت مصر بتوفير التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة له من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأوضح السفير المصري في تصريحاته بهذه المناسبة أن تقديم هذه المساعدات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بالاستمرار في تقديم الدعم للدول الأفريقية الشقيقة في المجالات ذات الأولوية وفي مقدمتها الرعاية الصحية. كما أضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها مصر مساعدات طبيىة إلى الكونغو الديمقراطية، حيث سبق إرسال مساعدات ومستلزمات طبية منذ عدة أشهر في إطار جهود مكافحة وباء إيبولا وأيضاً لاحتواء جائحة كورونا.

من جانبه، أعرب وزير الصحة الكونغولي عن تقدير بلاده العميق لمصر وحرصها الدائم على تقديم الدعم لها، وخاصةً في المجال الصحي الذي يعاني من نقص شديد في المعدات والتجهيزات، مشدداً على اعتزاز الكونغو الديمقراطية بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر.

مصر تقدم مساعدات طبية للكونغو الديمقراطية.