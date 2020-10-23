شكرا لقرائتكم خبر عن بغرفة عمليات وفرق ميدانية.. «القومي للمرأة» يتابع انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للمرأة عن قيامه بمتابعة العملية الانتخابية لمجلس النواب ٢٠٢٠ بفرق متابعه ميدانيه قوامها ٢٠٠٠ متابععلى الارض بجميع المحافظات، كأحد الجهات الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات ويأتي ذلك انطلاقا من حرصالمجلس على ضمان توافر بيئة انتخابية ملائمة للناخبات.

وأكدت مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، في بيان له، أن المجلس أنهى كافة الاستعدادات اللوجستية لمتابعة المرحلة الاولى لانتخابات مجلسالنواب يومى ٢٤-٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠ ، في 14 محافظة ، مؤكدة ان فرق المتابعة الميدانية للجان تصويت السيدات تنطلق للتنقل بين اللجانالعامة و الفرعية للمتابعة اللحظية لسير العملية الإنتخابية ومتابعة حركة توافد السيدات على اللجان و رصد أي عرقلة للتصويت أو التاثيرعلى ارادة الناخبات.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أن فروع المجلس بالمحافظات اعدت خطة التحرك الميدانية ، مؤكدة ان غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة ستكونعلى تواصل مباشر مع غرف العمليات المركزية في كل من الهيئة الوطنية للانتخابات و مجلس الوزراء و غرف عمليات المحافظات و الأخطارباي معوقات يرصدها المتابعين على مدار اليوم الانتخابي، كما تتلقى غرفة العمليات اى شكوى او استفسار من المواطنين على الرقمالمختصر ١٥١١٥ بشان العمليه الانتخابية.